Fête nationale

Stade du Pont Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Défilé en musique avec la fanfare avant le feu d’artifice suivi d’un bal populaire.

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Stade du Pont Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67

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English :

Musical parade with the brass band before the fireworks followed by a popular ball.

L’événement Fête nationale Tence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon