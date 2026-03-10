Fête nationale Tence
Fête nationale Tence lundi 13 juillet 2026.
Fête nationale
Stade du Pont Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Défilé en musique avec la fanfare avant le feu d’artifice suivi d’un bal populaire.
.
Stade du Pont Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical parade with the brass band before the fireworks followed by a popular ball.
L’événement Fête nationale Tence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon