Informations pratiques

Vandenesse

Fête Nationale

Le bourg Vandenesse Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Organisé par la municipalité et le Comité des fêtes

À partir de 17h Jeux pour enfants et adultes (cour de la Mairie et Square), 19h Vin d’honneur offert par la Municipalité. Restauration proposée par le Comité des Fêtes. 22h Retraite aux Flambeaux. 23h Feu d’artifice (aire de loisirs Simone Bornet). Contact pf.jeandaux@wanadoo.fr .

Le bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 06 mairie58vandenesse@wanadoo.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Vandenesse a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan