Fête Nationale Place de la Mairie/front de mer Veules-les-Roses lundi 13 juillet 2026.

Veules-les-Roses

Fête Nationale

Place de la Mairie/front de mer Front de mer Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

13 juillet

Dès 18h bal des pompiers

21h30 retraite aux flambeaux, départ de la mairie

23h feu d’artifice tiré sur le front de mer

soirée jusqu’à 2h30 le bal des pompiers continue…

14 juillet

11h45 Cérémonie commémorative (Place de la Mairie) .

Place de la Mairie/front de mer Front de mer Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 64 11 mairie@veules-les-roses.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre