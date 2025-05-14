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Fête Nationale Place de la Mairie/front de mer Veules-les-Roses

Fête Nationale Place de la Mairie/front de mer Veules-les-Roses lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de la Mairie/front de mer

Adresse : Front de mer

Ville : 76980 Veules-les-Roses

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Veules-les-Roses

Fête Nationale

Place de la Mairie/front de mer Front de mer Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

13 juillet
Dès 18h bal des pompiers
21h30 retraite aux flambeaux, départ de la mairie
23h feu d’artifice tiré sur le front de mer
soirée jusqu’à 2h30 le bal des pompiers continue…

14 juillet
11h45 Cérémonie commémorative (Place de la Mairie)   .

Place de la Mairie/front de mer Front de mer Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 64 11  mairie@veules-les-roses.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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