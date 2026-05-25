Rando poèmes place des Ecossais Veules-les-Roses

Veules-les-Roses

Rando poèmes

place des Ecossais Atelieroba Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Rando poèmes de Michel Robakowski, à la rencontre des lieux qui ont inspiré ses textes.

Environ 1h30.

RDV à 10h à l’AtelieRoba, Place des Ecossais.

Prévoir des chaussures de marche.

Gratuit. .

place des Ecossais Atelieroba Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 55 54 20

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English : Rando poèmes

L’événement Rando poèmes Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre