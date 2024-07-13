Fête Nationale | Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul

Fête Nationale | Villers-Saint-Paul

1 Rue du Marais Villers-Saint-Paul Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le feu d’artifice du 13 juillet fait son grand retour cette année au Parc de la Brèche !

Il sera tiré depuis le parc de la Brèche à la tombée de la nuit !

Rejoignez-nous vers 21h à la mairie pour la distribution des lampions pour une retraite au flambeau mémorable ! Le départ vers le parc de la Brèche se fera vers 21h45, accompagné par les rythmes entraînants d’un groupe batucada.

Venez nombreux !

Le 13 juillet 2024 à 22h00

Parc de la Brèche de Villers Saint Paul

Plus de renseignements au 03 44 74 48 40 et sur www.villers-saint-paul.fr

Le feu d’artifice du 13 juillet fait son grand retour cette année au Parc de la Brèche !

Il sera tiré depuis le parc de la Brèche à la tombée de la nuit !

Rejoignez-nous vers 21h à la mairie pour la distribution des lampions pour une retraite au flambeau mémorable ! Le départ vers le parc de la Brèche se fera vers 21h45, accompagné par les rythmes entraînants d’un groupe batucada.

Venez nombreux !

Le 13 juillet 2024 à 22h00

Parc de la Brèche de Villers Saint Paul

Plus de renseignements au 03 44 74 48 40 et sur www.villers-saint-paul.fr .

1 Rue du Marais Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 74 48 40

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English :

The July 13 fireworks are back this year in the Parc de la Brèche!

It will be fired from the Parc de la Brèche at dusk!

Join us at 9pm at the town hall for the distribution of lanterns for a memorable torchlight retreat! We’ll be leaving for the Parc de la Brèche at around 9:45pm, accompanied by the lively rhythms of a batucada band.

Come one, come all!

July 13, 2024 at 10:00 pm

Parc de la Brèche, Villers Saint Paul

Further information on 03 44 74 48 40 and www.villers-saint-paul.fr

L’événement Fête Nationale | Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Creil Sud Oise