Informations pratiques

Andilly

Fête Nature

Ecluses d’Andilly Andilly Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

L’association Les Ailes de la Vie organise la 5ème édition de sa fête de la nature ventes, animations pour petits et grands, spectacles…

Snack, buvette et food trucks sur place.

Entrée libre, animations nature, ateliers bien-être…

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Ecluses d’Andilly Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 65 03 53 contact@lesailesdelavie.org

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English :

The organization Les Ailes de la Vie is hosting the 5th edition of its Nature Festival: sales, activities for all ages, performances…

Snacks, refreshments, and food trucks available on-site.

Free admission, nature-themed activities, wellness workshops…

L’événement Fête Nature Andilly a été mis à jour le 2026-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin