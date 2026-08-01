Informations pratiques

La Ville-aux-Clercs

Fête patronale à la Ville-aux-Clercs

La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

La patronale fête ses 80 ans !

Fête patronale à la Ville-aux-Clercs. Programme du week-end samedi marché de producteurs et d’artisans, soirée dansante et spectacle son et lumière. Dimanche brocante dans le village, préparez vos vélos et brouettes dingo pour le concours à 14h. Fête foraine (manège et gourmandises), tombola, buvette, jambon à la broche et barbecue. .

La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 48 18 61 tech.cdf.vac@gmail.fr

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English :

The employers’ association is celebrating its 80th anniversary!

L’événement Fête patronale à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois