Fête patronale à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs
samedi 22 août 2026 · La Ville-aux-Clercs
Informations pratiques
La Ville-aux-Clercs
Fête patronale à la Ville-aux-Clercs
La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
La patronale fête ses 80 ans !
Fête patronale à la Ville-aux-Clercs. Programme du week-end samedi marché de producteurs et d’artisans, soirée dansante et spectacle son et lumière. Dimanche brocante dans le village, préparez vos vélos et brouettes dingo pour le concours à 14h. Fête foraine (manège et gourmandises), tombola, buvette, jambon à la broche et barbecue. .
La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 48 18 61 tech.cdf.vac@gmail.fr
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English :
The employers’ association is celebrating its 80th anniversary!
L’événement Fête patronale à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois