Fête (patronale) à Rougnat Rougnat
Fête (patronale) à Rougnat Rougnat vendredi 19 juin 2026.
Rougnat
Fête (patronale) à Rougnat
Le bourg Rougnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
VENDREDI 19 JUIN
OUVERTURE DES FESTIVITÉS
18h-22h Marché semi-nocturne sur la place
Vente de pâté aux pommes de terre, pain, brioche,
etc. par les Amis du Patrimoine de Rougnat. Stand
APE. Vente de salés et de sucrés de la MAM le
cocon d’Amaya. Buvette et petite restauration de l’ACCA
SAMEDI 20 JUIN
14h-19h Concours de pétanque organisé par le
CDF et l’APE Parking de la Bonne Auberge –
Buvette et snack
1 lot/participant 15€/équipe
À partir de 19h Soirée planches et karaoké
organisé par le CDF à la salle des fêtes
DIMANCHE 21 JUIN
10h30 Balade en voiture par le Club des Anciens
Pistons de Rougnat (initiation au bowling gratuite
et loterie à tous les coups on gagne !)
11h Messe
12h Repas proposé par les Amis du Patrimoine de
Rougnat animé par la Banda’Mi
18€ Inscriptions 06 83 13 06 15/ 06 04 42 28 79
06 31 55 00 40 .
Le bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 06 05 comitedesfetesrougnat@gmail.com
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English : Fête (patronale) à Rougnat
L’événement Fête (patronale) à Rougnat Rougnat a été mis à jour le 2026-05-13 par Creuse Tourisme