Rougnat

Fête (patronale) à Rougnat

Le bourg Rougnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

VENDREDI 19 JUIN

OUVERTURE DES FESTIVITÉS

18h-22h Marché semi-nocturne sur la place

Vente de pâté aux pommes de terre, pain, brioche,

etc. par les Amis du Patrimoine de Rougnat. Stand

APE. Vente de salés et de sucrés de la MAM le

cocon d’Amaya. Buvette et petite restauration de l’ACCA

SAMEDI 20 JUIN

14h-19h Concours de pétanque organisé par le

CDF et l’APE Parking de la Bonne Auberge –

Buvette et snack

1 lot/participant 15€/équipe

À partir de 19h Soirée planches et karaoké

organisé par le CDF à la salle des fêtes

DIMANCHE 21 JUIN

10h30 Balade en voiture par le Club des Anciens

Pistons de Rougnat (initiation au bowling gratuite

et loterie à tous les coups on gagne !)

11h Messe

12h Repas proposé par les Amis du Patrimoine de

Rougnat animé par la Banda’Mi

18€ Inscriptions 06 83 13 06 15/ 06 04 42 28 79

06 31 55 00 40 .

Le bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 06 05 comitedesfetesrougnat@gmail.com

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English : Fête (patronale) à Rougnat

L’événement Fête (patronale) à Rougnat Rougnat a été mis à jour le 2026-05-13 par Creuse Tourisme