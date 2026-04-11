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Fête patronale Andelaroche

Fête patronale Andelaroche dimanche 23 août 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Andelaroche

Département : Allier

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Andelaroche

Fête patronale

Salle polyvalente Andelaroche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Organisée par le FRJEP
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Salle polyvalente Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 11 27 

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English : Patron saint’s Day

By FRJEP

L’événement Fête patronale Andelaroche a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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