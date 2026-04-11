Fête patronale Andelaroche
Fête patronale Andelaroche dimanche 23 août 2026.
Andelaroche
Fête patronale
Salle polyvalente Andelaroche Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Organisée par le FRJEP
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Salle polyvalente Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 11 27
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English : Patron saint’s Day
By FRJEP
L’événement Fête patronale Andelaroche a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse