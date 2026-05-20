Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Theatre Andelaroche

Theatre Andelaroche samedi 14 novembre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Andelaroche

Département : Allier

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Andelaroche

Theatre

Salle polyvalente Andelaroche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:30:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15

Organisé par le FRJEP
  .

Salle polyvalente Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 11 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Play

Organized by FRJEP

L’événement Theatre Andelaroche a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Andelaroche (Allier)