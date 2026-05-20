Andelaroche

Theatre

Salle polyvalente Andelaroche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Organisé par le FRJEP

.

Salle polyvalente Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 11 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Play

Organized by FRJEP

L’événement Theatre Andelaroche a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse