Fête patronale | Auteyrac Vissac-Auteyrac
Fête patronale | Auteyrac Vissac-Auteyrac vendredi 14 août 2026.
Vissac-Auteyrac
Fête patronale | Auteyrac
Auteyrac Vissac-Auteyrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Deux jours de festivités au cœur d’Auteyrac. Le 14 août, bal gratuit des jeunes, soirée fluo à gogo. Le 15 août, 14h concours de pétanque, 17h30 apéro concert avec Band Amidos suivi du méchoui à 20h et du bal populaire à 21h30 (gratuit) & feu d’artifice.
.
Auteyrac Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two days of festivities in the heart of Auteyrac. August 14, free youth ball, fluo party galore. August 15, 2 p.m. pétanque competition, 5:30 p.m. aperitif concert with Band Amidos, followed by the méchoui at 8 p.m. and the popular ball at 9:30 p.m. (free) & fireworks.
L’événement Fête patronale | Auteyrac Vissac-Auteyrac a été mis à jour le 2025-08-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier