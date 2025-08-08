Vissac-Auteyrac

Fête patronale | Auteyrac

Auteyrac Vissac-Auteyrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Deux jours de festivités au cœur d’Auteyrac. Le 14 août, bal gratuit des jeunes, soirée fluo à gogo. Le 15 août, 14h concours de pétanque, 17h30 apéro concert avec Band Amidos suivi du méchoui à 20h et du bal populaire à 21h30 (gratuit) & feu d’artifice.

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Auteyrac Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 03

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English :

Two days of festivities in the heart of Auteyrac. August 14, free youth ball, fluo party galore. August 15, 2 p.m. pétanque competition, 5:30 p.m. aperitif concert with Band Amidos, followed by the méchoui at 8 p.m. and the popular ball at 9:30 p.m. (free) & fireworks.

L’événement Fête patronale | Auteyrac Vissac-Auteyrac a été mis à jour le 2025-08-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier