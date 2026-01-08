Fête Patronale Bayet
Fête Patronale Bayet dimanche 6 septembre 2026.
Fête Patronale
Île des Grottes Bayet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Fête de village, divers activités et attractions sur place. Repas festif sur réservation.
.
Île des Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 26 mairie@bayet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Village fete, various activities and attractions on site. Festive meal on reservation.
L’événement Fête Patronale Bayet a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Val de Sioule