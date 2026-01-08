Feux d’artifice Bayet

Feux d’artifice

Île des Grottes Bayet Allier

Tarif : – –

Date : 2026-07-18 23:00:00

Début : 2026-07-18 23:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Grand feux d’artifice annuel, restauration et divers animations sur place.

Île des Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 26 mairie@bayet.fr

English :

Large annual fireworks display, on-site catering and entertainment.

