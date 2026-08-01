Fête patronale Biozat Biozat
samedi 22 août 2026 · Biozat
Informations pratiques
Biozat
Fête patronale Biozat
Biozat Allier
Tarif : 11 – 11 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Fête patronale de Biozat les 22 et 23 août avec jambon à la broche, bachata, bal années 90/2000, rougail saucisses, marché de producteurs et artisans locaux, jeux et animations. Repas sur résa avant le 10/8.
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Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 14 23 27
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English :
Biozat’s annual festival on August 22 and 23, featuring spit-roasted ham, bachata, a ’90s/2000s-themed dance party, rougail with sausages, a market featuring local farmers and artisans, games, and entertainment. Reservations required by August 10.
L’événement Fête patronale Biozat Biozat a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule
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