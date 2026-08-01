Informations pratiques

Biozat

Fête patronale Biozat

Biozat Allier

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Fête patronale de Biozat les 22 et 23 août avec jambon à la broche, bachata, bal années 90/2000, rougail saucisses, marché de producteurs et artisans locaux, jeux et animations. Repas sur résa avant le 10/8.

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Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 14 23 27

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English :

Biozat’s annual festival on August 22 and 23, featuring spit-roasted ham, bachata, a ’90s/2000s-themed dance party, rougail with sausages, a market featuring local farmers and artisans, games, and entertainment. Reservations required by August 10.

L’événement Fête patronale Biozat Biozat a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule