Fête Patronale | Chassagnes Chassagnes
Fête Patronale | Chassagnes Chassagnes dimanche 9 août 2026.
Chassagnes
Fête Patronale | Chassagnes
le bourg Chassagnes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-09
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-09
Fête Patronale de Chassagnes avec au programme le samedi planches apéros, karaoké, bal en plein air, jeux gonflables. Dimanche repas, concours de pétanque, feu d’artifice & bal, animations pour les enfants (structures gonflables, maquillage….)
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le bourg Chassagnes 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 18 04 48
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English :
Fête Patronale de Chassagnes with Saturday program: aperitif boards, karaoke, open-air ball, inflatable games. Sunday: meal, pétanque competition, fireworks & dance, children’s entertainment (inflatables, face painting….)
L’événement Fête Patronale | Chassagnes Chassagnes a été mis à jour le 2025-08-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier