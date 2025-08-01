Chassagnes

Fête Patronale | Chassagnes

le bourg Chassagnes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-09

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-09

Fête Patronale de Chassagnes avec au programme le samedi planches apéros, karaoké, bal en plein air, jeux gonflables. Dimanche repas, concours de pétanque, feu d’artifice & bal, animations pour les enfants (structures gonflables, maquillage….)

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le bourg Chassagnes 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 18 04 48

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English :

Fête Patronale de Chassagnes with Saturday program: aperitif boards, karaoke, open-air ball, inflatable games. Sunday: meal, pétanque competition, fireworks & dance, children’s entertainment (inflatables, face painting….)

L’événement Fête Patronale | Chassagnes Chassagnes a été mis à jour le 2025-08-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier