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Fête Patronale Salle polyvalente Chevagnes

Fête Patronale Salle polyvalente Chevagnes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 5 route Nationale

Ville : 03230 Chevagnes

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chevagnes

Fête Patronale

Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez un marché avec artisans, producteurs et buvette. Repas champêtre le soir et feux d’artifice. Entrée jambon braisé, fromage, dessert et café offert.
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Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 72 82 54  philippebardet985@gmail.com

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English :

Discover a market with artisans, producers and refreshments. Country-style evening meal and fireworks. Starter: braised ham, cheese, dessert and free coffee.

L’événement Fête Patronale Chevagnes a été mis à jour le 2026-05-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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