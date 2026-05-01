Fête Patronale Salle polyvalente Chevagnes
Fête Patronale Salle polyvalente Chevagnes samedi 23 mai 2026.
Chevagnes
Fête Patronale
Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez un marché avec artisans, producteurs et buvette. Repas champêtre le soir et feux d’artifice. Entrée jambon braisé, fromage, dessert et café offert.
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Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 72 82 54 philippebardet985@gmail.com
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English :
Discover a market with artisans, producers and refreshments. Country-style evening meal and fireworks. Starter: braised ham, cheese, dessert and free coffee.
L’événement Fête Patronale Chevagnes a été mis à jour le 2026-05-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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