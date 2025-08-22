Couteuges

Fête patronale | Couteuges

Le Bourg Couteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-06

Fête patronale de Couteuges avec samedi, concours de pétanque à 16h et soirée musicale et dimanche, repas champêtre le midi et sketches et chansons humoristiques Mikos et Bigoudi Casting de folie .

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Le Bourg Couteuges 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 11 43 82

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English :

Couteuges patron saint’s day with petanque competition at 4pm on Saturday and musical evening, and on Sunday, country-style lunch and comedy sketches and songs Mikos and Bigoudi Casting de folie .

L’événement Fête patronale | Couteuges Couteuges a été mis à jour le 2025-08-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier