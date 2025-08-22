Fête patronale | Couteuges Couteuges
Fête patronale | Couteuges Couteuges dimanche 6 septembre 2026.
Couteuges
Fête patronale | Couteuges
Le Bourg Couteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-06
Fête patronale de Couteuges avec samedi, concours de pétanque à 16h et soirée musicale et dimanche, repas champêtre le midi et sketches et chansons humoristiques Mikos et Bigoudi Casting de folie .
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Le Bourg Couteuges 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 11 43 82
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English :
Couteuges patron saint’s day with petanque competition at 4pm on Saturday and musical evening, and on Sunday, country-style lunch and comedy sketches and songs Mikos and Bigoudi Casting de folie .
L’événement Fête patronale | Couteuges Couteuges a été mis à jour le 2025-08-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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