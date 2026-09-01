Fête Patronale de Foucarmont centre ville Foucarmont
samedi 19 septembre 2026 · centre ville · Foucarmont
Informations pratiques
Foucarmont
Fête Patronale de Foucarmont
centre ville Place des Cateliers Foucarmont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-19
> Samedi 19
De 15h à 17h Jeux pour les enfants au stade municipal (récompenses)
21h Animation MOZ DRUMS
> Dimanche 20
A partir de 15h Grand défilé “La croisière s’amuse” avec défilé de chars dans les rues du bourg
Rendez-vous à 21h15 au stade municipal pour le feu d’artifice
> Lundi 21
Derniers tours de manège autoskooters Stand de loterie Pêche aux canards Tir à la carabine
Trois jours de fête foraines, place des Cateliers
Infos 02 35 93 70 36 .
centre ville Place des Cateliers Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 70 36 communede-foucarmont@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Patronale de Foucarmont
L’événement Fête Patronale de Foucarmont Foucarmont a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme Aumale Blangy
À voir aussi à Foucarmont (Seine-Maritime)
- Randonnée à Foucarmont Place des Cateliers Foucarmont 26 septembre 2026