Fête Patronale de Foucarmont centre ville Foucarmont

Informations pratiques

Foucarmont

Fête Patronale de Foucarmont

centre ville Place des Cateliers Foucarmont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-19

> Samedi 19

De 15h à 17h Jeux pour les enfants au stade municipal (récompenses)

21h Animation MOZ DRUMS

> Dimanche 20

A partir de 15h Grand défilé “La croisière s’amuse” avec défilé de chars dans les rues du bourg

Rendez-vous à 21h15 au stade municipal pour le feu d’artifice

> Lundi 21

Derniers tours de manège autoskooters Stand de loterie Pêche aux canards Tir à la carabine

Trois jours de fête foraines, place des Cateliers

Infos 02 35 93 70 36 .

centre ville Place des Cateliers Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 70 36 communede-foucarmont@wanadoo.fr

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English : Fête Patronale de Foucarmont

L’événement Fête Patronale de Foucarmont Foucarmont a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme Aumale Blangy