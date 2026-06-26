Randonnée à Foucarmont Place des Cateliers Foucarmont samedi 26 septembre 2026.

Foucarmont

Randonnée à Foucarmont

Place des Cateliers Mairie Foucarmont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les amateurs et confirmés de randonnée sont attendus à 9h Stade de Foucarmont

Marche menée par Xavier.

Tarif au choix 15.00€ pour l’année (randonnée illimitée) ou 3.00€/randonnée

Infos 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 86 88 78 25 (Présidente) .

Place des Cateliers Mairie Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25 blangyloisirs@outlook.fr

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English : Randonnée à Foucarmont

L’événement Randonnée à Foucarmont Foucarmont a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Aumale Blangy