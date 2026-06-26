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Randonnée à Foucarmont Place des Cateliers Foucarmont

Randonnée à Foucarmont Place des Cateliers Foucarmont samedi 26 septembre 2026.

Lieu
Place des Cateliers
Adresse
Mairie
Ville
76340 Foucarmont
Département
Seine-Maritime
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Foucarmont

Randonnée à Foucarmont

Place des Cateliers Mairie Foucarmont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Les amateurs et confirmés de randonnée sont attendus à 9h Stade de Foucarmont

Marche menée par Xavier.

Tarif au choix 15.00€ pour l’année (randonnée illimitée) ou 3.00€/randonnée
Infos 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 86 88 78 25 (Présidente)   .

Place des Cateliers Mairie Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25  blangyloisirs@outlook.fr

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English : Randonnée à Foucarmont

L’événement Randonnée à Foucarmont Foucarmont a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Aumale Blangy

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