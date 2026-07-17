Informations pratiques

Lussac-les-Églises

Fête Patronale de la Saint Etienne

Le bourg Lussac-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-08

Venez passer un week-end festif fort en animations ! Au programme samedi 14h course cycliste avec remise des prix à 18h suivi d’un concert de Green River Sons à 20h30, Dimanche vide grenier, messe patronale, procession et jeux intervillages et animation DJ à 20h30, Lundi concours de pétanque à 13h, soirée concert et feu d’artifice. .

Le bourg Lussac-les-Églises 87360 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 18 63 16 comiteanimationlussaceglises@gmail.com

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English : Fête Patronale de la Saint Etienne

L’événement Fête Patronale de la Saint Etienne Lussac-les-Églises a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin