Fête patronale de Pougny Dans les rues du bourg Pougny

samedi 5 septembre 2026 · Dans les rues du bourg · Pougny

Informations pratiques

Pougny

Fête patronale de Pougny

Dans les rues du bourg Centre-ville Pougny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez nombreux à la fête patronale de Pougny. Brocante à partir de 7h, stands d’artisanat et produits locaux, exposition de voitures et tracteurs anciens, initiation aux rollers de 10h à 17h (gratuit), spectacle des Zaccros d’Ma Rue à 17h, soirée concert avec Amis-6, balades a poney pour les enfants… Restauration et buvette sur place, midi et soir. .

Dans les rues du bourg Centre-ville Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetespougny58200@gmail.com

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English : Fête patronale de Pougny

L’événement Fête patronale de Pougny Pougny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire