Villefranche-de-Conflent

FÊTE PATRONALE DE SAINT JACQUES

Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Pour célébrer la fête patronale de Saint Jacques, la commune de Villefranche-de-Conflent organise des festivités.

Au programme Sardanes avec la Cobla principal del Rosello (de 17h à 19h), suivi d’une paëlla accompagnée du duo musical Mata et Kris (à partir de 20h). Repas sur réservation par mail ou par bulletin d’inscription au bureau de tabac.

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Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie leprintempsdesbrasseurs@gmail.com

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English :

To celebrate the patronal feast of Saint Jacques, the commune of Villefranche-de-Conflent is organizing a series of festivities.

On the program: Sardanes with the Cobla principal del Rosello (from 5pm to 7pm), followed by a paella accompanied by the musical duo Mata et Kris (from 8pm). Meals can be booked by e-mail or by registering at the tobacconist’s.

L’événement FÊTE PATRONALE DE SAINT JACQUES Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI CONFLENT CANIGO