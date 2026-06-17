ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent
ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent vendredi 28 août 2026.
Villefranche-de-Conflent
ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS
Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 30
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 13:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Au cœur de la cité Vauban, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, un atelier d’écriture déambulant. Avec cette fois-ci divers textes inspirants d’Ismaïl Kadaré, Michel Serres, Mathias Enard, Rudyard Kipling, Jeanne Truong. Merci de prévoir feuille et stylo et éventuellement un coussin.
.
Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92 ateliersdecriture.66@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the heart of the city of Vauban, a UNESCO World Heritage Site, a traveling writing workshop. This time, we’ll be exploring a variety of inspiring texts by Ismaël Kadar, Michel Serres, Mathias Enard, Rudyard Kipling, and Jeanne Truong. Please bring a piece of paper and a pen—and maybe a cushion.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales)
- BALCONS DU CANIGO, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Villefranche-de-Conflent 23 juin 2026
- BALCONS DU CANIGO, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Villefranche-de-Conflent 30 juin 2026
- LES BALADES DU CONFLENT VISITE COMMENTÉE DE VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT Villefranche-de-Conflent 8 juillet 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent 12 juillet 2026
- FÊTE PATRONALE DE SAINT JACQUES Villefranche-de-Conflent 25 juillet 2026