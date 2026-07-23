VISITE DES REMPARTS À LA LANTERNE Villefranche-de-Conflent
mercredi 26 août 2026 · Villefranche-de-Conflent
Informations pratiques
Villefranche-de-Conflent
VISITE DES REMPARTS À LA LANTERNE
2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Découvrez les remparts de Villefranche-de-Conflent lors d’une visite nocturne à la lanterne. Parcourez les galeries et passages fortifiés dans une ambiance intimiste, éclairée à la seule lueur des lanternes. Une expérience originale pour découvrir autrement l’histoire et l’architecture de cette cité fortifiée.
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2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 87 05
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English :
Discover the ramparts of Villefranche-de-Conflent on a nighttime lantern tour. Explore the fortified galleries and passageways in an intimate atmosphere, lit only by the glow of lanterns. A unique experience offering a different perspective on the history and architecture of this fortified town.
L’événement VISITE DES REMPARTS À LA LANTERNE Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-07-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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