Informations pratiques

Dontreix

Fête Patronale de St Julien à Dontreix

Dontreix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:00:00

fin : 2026-09-06 01:00:00

Date(s) :

2026-09-05

FÊTE PATRONALE DE ST JULIEN

SAMEDI

7h Concours de pêche à Jarmenet; 8€ inscription sur place

10h30 Messe aux rochers de St Julien

14h Concours de pétanque 2 pers. 14€ par équipe

20h Paëlla Géante 16€ (plat-fromage-dessert) Animé par Banda Mi; Réservation AVANT LE 2 SEPTEMBRE 06 76 80 36 95 OU 0632 94 37 43

22h30 Retraite aux flambeaux

22h45 Feu d’Artifice, RDN

23h Bal,

DIMANCHE

9H30 Rando marcheur et VTT organisée par l’école

12h Repas Paté aux pommes de terre (Entrée-plat-fromage-dessert)

15h Défilé de chars + et surprise dans le défilé!

Banda Dans Le Cendre + parade des voitures anciennes et humoristique

TOUTE LA JOURNEE Fête Foraine et expo de voitures anciennes

5e salon du livre sous le grand chapiteau .

Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 84 89

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English : Fête Patronale de St Julien à Dontreix

L’événement Fête Patronale de St Julien à Dontreix Dontreix a été mis à jour le 2026-07-22 par Marche et Combraille en Aquitaine