Fête Patronale de St Julien à Dontreix Dontreix
samedi 5 septembre 2026 · Dontreix
Informations pratiques
Dontreix
Fête Patronale de St Julien à Dontreix
Dontreix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 07:00:00
fin : 2026-09-06 01:00:00
Date(s) :
2026-09-05
FÊTE PATRONALE DE ST JULIEN
SAMEDI
7h Concours de pêche à Jarmenet; 8€ inscription sur place
10h30 Messe aux rochers de St Julien
14h Concours de pétanque 2 pers. 14€ par équipe
20h Paëlla Géante 16€ (plat-fromage-dessert) Animé par Banda Mi; Réservation AVANT LE 2 SEPTEMBRE 06 76 80 36 95 OU 0632 94 37 43
22h30 Retraite aux flambeaux
22h45 Feu d’Artifice, RDN
23h Bal,
DIMANCHE
9H30 Rando marcheur et VTT organisée par l’école
12h Repas Paté aux pommes de terre (Entrée-plat-fromage-dessert)
15h Défilé de chars + et surprise dans le défilé!
Banda Dans Le Cendre + parade des voitures anciennes et humoristique
TOUTE LA JOURNEE Fête Foraine et expo de voitures anciennes
5e salon du livre sous le grand chapiteau .
Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 84 89
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English : Fête Patronale de St Julien à Dontreix
L’événement Fête Patronale de St Julien à Dontreix Dontreix a été mis à jour le 2026-07-22 par Marche et Combraille en Aquitaine