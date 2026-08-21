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AGENDA · Bâgé-Dommartin

Fête patronale et feu d’artifice Centre du village Bâgé-Dommartin

samedi 19 septembre 2026 · Centre du village · Bâgé-Dommartin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre du village
Adresse
Bâgé-la-Ville
Ville
01380 Bâgé-Dommartin
Département
Ain
Tarif
15 15 15 Le repas

Bâgé-Dommartin

Fête patronale et feu d’artifice

Centre du village Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Le repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Fête foraine le samedi et le dimanche !
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Centre du village Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 13 57 22  comitedesfetesblv@gmail.com

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English : Patronal feast and firework

Carnival on Saturday and Sunday!

L’événement Fête patronale et feu d’artifice Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux