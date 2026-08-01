AGENDA · Gartempe
Fête patronale Gartempe
samedi 8 août 2026 · Gartempe
Informations pratiques
Gartempe
Fête patronale
Gartempe Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Fête patronale organisée par le Comité des Loisirs avec messe de la Saint-Laurent, village en fête, buvette et ambiance guinguette,musique, lumières, jeux de plein air. .
Gartempe 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 95 94 72 comite.loisirs.gartempe@gmail.com
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Gartempe a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret