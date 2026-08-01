Informations pratiques

Gartempe

Fête patronale

Gartempe Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Fête patronale organisée par le Comité des Loisirs avec messe de la Saint-Laurent, village en fête, buvette et ambiance guinguette,musique, lumières, jeux de plein air. .

Gartempe 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 95 94 72 comite.loisirs.gartempe@gmail.com

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Gartempe a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret