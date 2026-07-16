Informations pratiques

Grèzes

Fête patronale Grèzes

Grèzes Grèzes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête patronale à Grèzes le dimanche 2 aout, toute la journée

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Grèzes Grèzes 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdfgrezes43@hotmail.com

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English :

Employers’ Festival in Grèzes on Sunday, August 2, all day long

L’événement Fête patronale Grèzes Grèzes a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier