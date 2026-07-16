AGENDA · Grèzes
Fête patronale Grèzes Grèzes
dimanche 2 août 2026 · Grèzes
Informations pratiques
Grèzes
Fête patronale Grèzes
Grèzes Grèzes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Fête patronale à Grèzes le dimanche 2 aout, toute la journée
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Grèzes Grèzes 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdfgrezes43@hotmail.com
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English :
Employers’ Festival in Grèzes on Sunday, August 2, all day long
L’événement Fête patronale Grèzes Grèzes a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier