Josat

Fête patronale | Josat

josat Josat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Fête patronale de Josat le 15 août. Messe à 11H suivi d’un concours de pétanque à 14h30. En fin de soirée Repas concert à partir de 19h et feux d’artifice offert par la mairie.

Réservation repas 06 30 87 40 04

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josat Josat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 37 00 communedejosat@orange.fr

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English :

Josat patron saint’s day on August 15. Mass at 11am followed by a pétanque competition at 2:30pm. At the end of the evening, concert dinner from 7pm and fireworks offered by the town hall.

Dinner reservations: 06 30 87 40 04

L’événement Fête patronale | Josat Josat a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier