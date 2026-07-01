Informations pratiques

La Chapelle-Hugon

Fête patronale

SALLE DES FETES JULES BORNET La Chapelle-Hugon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Partagez une journée festive à La Chapelle-Hugon avec jeux de plein air, exposition de vieux tracteurs du Berry, buvette et restauration. En soirée, profitez d’un repas convivial, d’une soirée dansante animée par DJ SL Animation et terminez la fête en beauté avec le feu d’artifice.

La Fête patronale de La Chapelle-Hugon vous invite à partager une journée conviviale en famille. De 14h à 18h, profitez gratuitement de jeux de plein air et découvrez une exposition de vieux tracteurs du Berry. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

À partir de 19h, la soirée se poursuit à la salle des fêtes Jules Bornet avec un repas festif (sangria, bouchées gourmandes, poêlée provençale, fromage, tartelette et café), suivi d’une soirée dansante animée par DJ SL Animation. Le traditionnel feu d’artifice, offert par la mairie, sera tiré à 23h.

Tarifs du repas 20 € par adulte, 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire avant le 10 juillet (dans la limite des places disponibles). .

SALLE DES FETES JULES BORNET La Chapelle-Hugon 18150 Cher Centre-Val de Loire la-chapelle-hugon-mairie@wanadoo.fr

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English :

Come enjoy a festive day in La Chapelle-Hugon with outdoor games, an exhibition of vintage tractors from the Berry region, a refreshment stand, and food. In the evening, enjoy a convivial meal and a dance party hosted by DJ SL Animation, and end the celebration on a high note with fireworks.

L’événement Fête patronale La Chapelle-Hugon a été mis à jour le 2026-06-29 par BERRY