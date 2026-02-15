Fête patronale

Lonny Ardennes

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

2026-05-08

Le 8 mai bal de 21h à 1h animé par tropic musicle 9 mai repas sur réservation à 19h et bal de 22h à 3h 10 mai cabaret 15h30 à 18h avec Maurelyn Ls Buvette et restauration sur place

Lonny 08150 Ardennes Grand Est +33 6 66 60 95 92

English :

May 8 dance from 9 pm to 1 am with tropic musicMay 9 meal on reservation at 7 pm and dance from 10 pm to 3 amMay 10 cabaret 3:30 pm to 6 pm with Maurelyn Ls Refreshments and food on site

