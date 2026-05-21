Fête patronale Lupersat Lupersat
Fête patronale Lupersat Lupersat samedi 13 juin 2026.
Lupersat
Fête patronale Lupersat
PLACE DE L’EGLISE ET SALLE DES FETES Lupersat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin 2026
– 20 h repas Fondu frites
Dimanche 14 juin 2026
– de 8h à 18h Vide grenier place de l’église
– Midi plateau repas à la salle des fêtes
– A partir de 14h00 concours de pétanque à la salle des fêtes .
PLACE DE L’EGLISE ET SALLE DES FETES Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 70 01 mairielupersat@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête patronale Lupersat
L’événement Fête patronale Lupersat Lupersat a été mis à jour le 2026-05-21 par Marche et Combraille en Aquitaine
À voir aussi à Lupersat (Creuse)
- Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Lupersat 19 juillet 2026