Lupersat

Fête patronale Lupersat

PLACE DE L’EGLISE ET SALLE DES FETES Lupersat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin 2026

– 20 h repas Fondu frites

Dimanche 14 juin 2026

– de 8h à 18h Vide grenier place de l’église

– Midi plateau repas à la salle des fêtes

– A partir de 14h00 concours de pétanque à la salle des fêtes .

PLACE DE L’EGLISE ET SALLE DES FETES Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 70 01 mairielupersat@wanadoo.fr

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English : Fête patronale Lupersat

L’événement Fête patronale Lupersat Lupersat a été mis à jour le 2026-05-21 par Marche et Combraille en Aquitaine