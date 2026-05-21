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Fête patronale Lupersat Lupersat

Fête patronale Lupersat Lupersat

Fête patronale Lupersat Lupersat samedi 13 juin 2026.

Adresse : PLACE DE L'EGLISE ET SALLE DES FETES

Ville : 23190 Lupersat

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lupersat

Fête patronale Lupersat

PLACE DE L’EGLISE ET SALLE DES FETES Lupersat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Samedi 13 juin 2026
– 20 h repas Fondu frites
Dimanche 14 juin 2026
– de 8h à 18h Vide grenier place de l’église
– Midi plateau repas à la salle des fêtes
– A partir de 14h00 concours de pétanque à la salle des fêtes   .

PLACE DE L’EGLISE ET SALLE DES FETES Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 70 01  mairielupersat@wanadoo.fr

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English : Fête patronale Lupersat

L’événement Fête patronale Lupersat Lupersat a été mis à jour le 2026-05-21 par Marche et Combraille en Aquitaine

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