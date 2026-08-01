Fête patronale Mareuil en Périgord
samedi 22 août 2026 · Mareuil en Périgord
Informations pratiques
Mareuil en Périgord
Fête patronale
Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Vide-greniers et brocante à partir de 07h, 1€ le mètre inscriptions au 06 74 47 37 44. Animations toute la journée. Repas le midi et le soir.
Vide-greniers et brocante à partir de 07h, 1€ le mètre inscriptions au 06 74 47 37 44. Animations toute la journée. Repas le midi et le soir. .
Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 47 37 44
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English :
Yard sales and flea market starting at 7 a.m., 1? per meter; register at 06 74 47 37 44. Activities all day long. Lunch and dinner available.
L’événement Fête patronale Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne
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