Informations pratiques

Mareuil en Périgord

Fête patronale

Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Vide-greniers et brocante à partir de 07h, 1€ le mètre inscriptions au 06 74 47 37 44. Animations toute la journée. Repas le midi et le soir.

Vide-greniers et brocante à partir de 07h, 1€ le mètre inscriptions au 06 74 47 37 44. Animations toute la journée. Repas le midi et le soir. .

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 47 37 44

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English :

Yard sales and flea market starting at 7 a.m., 1? per meter; register at 06 74 47 37 44. Activities all day long. Lunch and dinner available.

L’événement Fête patronale Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne