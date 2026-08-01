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AGENDA · Mareuil en Périgord

Fête patronale Mareuil en Périgord

samedi 22 août 2026 · Mareuil en Périgord

Fête patronale Mareuil en Périgord

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
24340 Mareuil en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Mareuil en Périgord

Fête patronale

Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Vide-greniers et brocante à partir de 07h, 1€ le mètre inscriptions au 06 74 47 37 44. Animations toute la journée. Repas le midi et le soir.
Vide-greniers et brocante à partir de 07h, 1€ le mètre inscriptions au 06 74 47 37 44. Animations toute la journée. Repas le midi et le soir.   .

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 47 37 44 

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English :

Yard sales and flea market starting at 7 a.m., 1? per meter; register at 06 74 47 37 44. Activities all day long. Lunch and dinner available.

L’événement Fête patronale Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne

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