Merlines

Fête patronale

Avenue Pierre Sémard Merlines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Le vendredi soir aura lieu un concert dans la cour de la gare.

Le samedi matin, les bénévoles du comité des fêtes iront à la rencontres des habitants afin de proposer une nouvelle animation. L’après-midi, le club de pétanque de La joyeuse de l’Abeille organise son concours de pétanque. Pour les enfants, un temps de jeu sera dédié dans l’avenue Pierre Sémard à partir de 15h. Le soir sera proposé un repas dansant dans la cour de la gare.

Dimanche matin, une rando sera organisée, suivie du dépôt de gerbe ainsi que du vin d’honneur. Des animations de rues seront présentes également l’après-midi, accompagnées de la banda. Possibilité de restauration sur place le soir avant de profité de la retraite aux flambeaux et du feu d’artifice qui sera tiré sur le plan d’eau. Tout au long de ce week-end, les petits et grands pourrons également profité de la présence des manèges pour se divertir. .

Avenue Pierre Sémard Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 06 02 76 contact@cdfmerlines.fr

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Merlines a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze