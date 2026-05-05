Merlines

Une journée qui conte parmi tant d’autres qui comptent tout autant 2026

Place de la République Merlines Corrèze

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

“Une journée qui conte parmi tant d’autres qui content tout autant 2026”.

Une bulle de paroles, des contes , des rencontres, des récits de romans, en musique.

L’espace d’un instant venez écouter ces sagesses d’antan, autour d’un verre, et quelques gourmandises.

Programme Spectacles de contes, Scènes ouvertes de contes, balade nature, avec des spécialistes, soirée aux étoiles

Samedi 18h, accueil, en musique (concert)

DImanche 23 , George Sand, et autres “berrichonnades”, des contes, des chants, de plantes et d’oiseaux.

Deux balades co-organisées avec l’association pays-sage lundi 24 août autour des plantes comestibles avec Laurence Talleux et contes associés aux plantes l’après midi

Mardi 25 une balade autour des oiseaux avec Gilles Pallier, biologiste et ornithologue passionné, et contes liés aux oiseaux l’après midi. Soirée aux étoiles, veillée à la belle étoile. .

Place de la République Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 94 84 14 zikonte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une journée qui conte parmi tant d’autres qui comptent tout autant 2026

L’événement Une journée qui conte parmi tant d’autres qui comptent tout autant 2026 Merlines a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze