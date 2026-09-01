Informations pratiques

Niderviller

Fête patronale

Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’association Diouk’s Band vous propose un dimanche festif avec l’orchestre Fa Si La Danser. Restauration sur place et à emporter en soirée. Venez nombreux !Tout public

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Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 81 08 90 97

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English :

The Diouk’s Band association invites you to a festive Sunday with the Fa Si La Danser orchestra. Catering on site and to take away in the evening. Come one, come all!

L’événement Fête patronale Niderviller a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD