Fête patronale Niderviller
dimanche 27 septembre 2026 · Niderviller
Informations pratiques
Niderviller
Fête patronale
Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association Diouk’s Band vous propose un dimanche festif avec l’orchestre Fa Si La Danser. Restauration sur place et à emporter en soirée. Venez nombreux !Tout public
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Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 81 08 90 97
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English :
The Diouk’s Band association invites you to a festive Sunday with the Fa Si La Danser orchestra. Catering on site and to take away in the evening. Come one, come all!
L’événement Fête patronale Niderviller a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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