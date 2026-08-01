Fête patronale Ry Ry
samedi 29 août 2026 · Ry
Informations pratiques
Ry
Fête patronale Ry
6 Rue de la Mairie Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-30 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
La commune de Ry organise sa fête patronale le 29 et 30 août !
Au programme du samedi 29
– 18h30 Messe à l’église Saint-Sulpice
– 21h30 Retraite au flambeau avec l’Union Musicale de Ry
– 22h30 Feux d’artifice
Au programme du dimanche 30
– Tout la journée ; Foire à tout, fête foraine et animations musicale de l’Union musicale de Ry
Venez nombreux ! .
6 Rue de la Mairie Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 41 37 92 57 festivry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête patronale Ry
L’événement Fête patronale Ry Ry a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Ry (Seine-Maritime)
- Fête patronale Ry Ry 30 août 2026