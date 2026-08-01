Informations pratiques

Ry

Fête patronale Ry

6 Rue de la Mairie Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-30 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La commune de Ry organise sa fête patronale le 29 et 30 août !

Au programme du samedi 29

– 18h30 Messe à l’église Saint-Sulpice

– 21h30 Retraite au flambeau avec l’Union Musicale de Ry

– 22h30 Feux d’artifice

Au programme du dimanche 30

– Tout la journée ; Foire à tout, fête foraine et animations musicale de l’Union musicale de Ry

Venez nombreux ! .

6 Rue de la Mairie Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 41 37 92 57 festivry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête patronale Ry

L’événement Fête patronale Ry Ry a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin