Fête patronale Ry Ry
dimanche 30 août 2026 · Ry
Informations pratiques
Ry
Fête patronale Ry
6 Rue de la Mairie Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-31 22:30:00
Date(s) :
2026-08-30
La commune de Ry organise sa fête patronale le week-end du 29 et 30 août !
Au programme du samedi
– 18h30 Messe à l’église Saint-Sulpice
– 20h30 Distribution de flambeaux
– 21h30 Retraite aux flambeaux avec l’Union Musicale de Ry
– 22h30 Grand feu d’artifice
Au programme du dimanche
– Toute la journée Foire à tout, fête foraine et animation de l’Union Musicale de Ry
Venez nombreux ! .
6 Rue de la Mairie Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 41 37 92 57 festivry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête patronale Ry
L’événement Fête patronale Ry Ry a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Ry (Seine-Maritime)
- Fête patronale Ry Ry 29 août 2026