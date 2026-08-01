Informations pratiques

Ry

Fête patronale Ry

6 Rue de la Mairie Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-31 22:30:00

Date(s) :

2026-08-30

La commune de Ry organise sa fête patronale le week-end du 29 et 30 août !

Au programme du samedi

– 18h30 Messe à l’église Saint-Sulpice

– 20h30 Distribution de flambeaux

– 21h30 Retraite aux flambeaux avec l’Union Musicale de Ry

– 22h30 Grand feu d’artifice

Au programme du dimanche

– Toute la journée Foire à tout, fête foraine et animation de l’Union Musicale de Ry

Venez nombreux ! .

6 Rue de la Mairie Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 41 37 92 57 festivry@gmail.com

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English : Fête patronale Ry

L’événement Fête patronale Ry Ry a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin