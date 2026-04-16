Fête patronale Saint-Étienne-de-Vicq
Fête patronale Saint-Étienne-de-Vicq samedi 1 août 2026.
Saint-Étienne-de-Vicq
Fête patronale
Le Bourg Saint-Étienne-de-Vicq Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Organisée par le Comité des fêtes.
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Le Bourg Saint-Étienne-de-Vicq 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 79 28
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English : Patron saint’s Day
By Comité des fêtes.
L’événement Fête patronale Saint-Étienne-de-Vicq a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse