Saint-Étienne-de-Vicq

Fête patronale

Le Bourg Saint-Étienne-de-Vicq Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Organisée par le Comité des fêtes.

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Le Bourg Saint-Étienne-de-Vicq 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 79 28

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English : Patron saint’s Day

By Comité des fêtes.

L’événement Fête patronale Saint-Étienne-de-Vicq a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse