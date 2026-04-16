Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête patronale Saint-Étienne-de-Vicq

Fête patronale Saint-Étienne-de-Vicq samedi 1 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 03300 Saint-Étienne-de-Vicq

Département : Allier

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Saint-Étienne-de-Vicq

Fête patronale

Le Bourg Saint-Étienne-de-Vicq Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Organisée par le Comité des fêtes.
  .

Le Bourg Saint-Étienne-de-Vicq 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 79 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patron saint’s Day

By Comité des fêtes.

L’événement Fête patronale Saint-Étienne-de-Vicq a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse