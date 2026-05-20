Saint-Étienne-de-Vicq

Soirée karaoké

Salle polyvalente Saint-Étienne-de-Vicq Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Soirée Karaoké organisé par le Comité des Fêtes.

.

Salle polyvalente Saint-Étienne-de-Vicq 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 79 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Comité des Fêtes.

L’événement Soirée karaoké Saint-Étienne-de-Vicq a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse