Soirée karaoké Saint-Étienne-de-Vicq
Soirée karaoké Saint-Étienne-de-Vicq samedi 3 octobre 2026.
Saint-Étienne-de-Vicq
Soirée karaoké
Salle polyvalente Saint-Étienne-de-Vicq Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Soirée Karaoké organisé par le Comité des Fêtes.
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Salle polyvalente Saint-Étienne-de-Vicq 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 96 79 28
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English :
By Comité des Fêtes.
L’événement Soirée karaoké Saint-Étienne-de-Vicq a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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