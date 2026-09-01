Fête patronale Saint Silvain Bas Le Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc
samedi 26 septembre 2026 · Saint Silvain Bas Le Roc · Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Informations pratiques
Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Fête patronale
Saint Silvain Bas Le Roc Le Bourg Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Samedi à partir de 13h30 concours de pétanque (un lot à chaque participant).
Dimanche à partir de 7h vide-greniers / marché artisans et producteurs 1€/mètre linéaire
10h30 messe et procession
13h repas chaud servi assis à réserver au 06 75 67 60 20
15h Les Troubl’Fêtes d’Huriel
Chasse au trésor
Les deux jours buffet / buvette / tombola .
Saint Silvain Bas Le Roc Le Bourg Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 67 60 20 elodie.leguerrier@laposte.net
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Saint-Silvain-Bas-le-Roc a été mis à jour le 2026-08-04 par Creuse Confluence Tourisme