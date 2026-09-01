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Fête patronale Saint Silvain Bas Le Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc

samedi 26 septembre 2026 · Saint Silvain Bas Le Roc · Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Fête patronale Saint Silvain Bas Le Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Saint Silvain Bas Le Roc
Adresse
Le Bourg
Ville
23600 Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Département
Creuse
Tarif

Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Fête patronale

Saint Silvain Bas Le Roc Le Bourg Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Samedi à partir de 13h30 concours de pétanque (un lot à chaque participant).
Dimanche à partir de 7h vide-greniers / marché artisans et producteurs 1€/mètre linéaire
10h30 messe et procession
13h repas chaud servi assis à réserver au 06 75 67 60 20
15h Les Troubl’Fêtes d’Huriel
Chasse au trésor
Les deux jours buffet / buvette / tombola   .

Saint Silvain Bas Le Roc Le Bourg Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 67 60 20  elodie.leguerrier@laposte.net

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Saint-Silvain-Bas-le-Roc a été mis à jour le 2026-08-04 par Creuse Confluence Tourisme