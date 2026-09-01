Fête patronale Saint Silvain Bas Le Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Informations pratiques

Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Fête patronale

Saint Silvain Bas Le Roc Le Bourg Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Samedi à partir de 13h30 concours de pétanque (un lot à chaque participant).

Dimanche à partir de 7h vide-greniers / marché artisans et producteurs 1€/mètre linéaire

10h30 messe et procession

13h repas chaud servi assis à réserver au 06 75 67 60 20

15h Les Troubl’Fêtes d’Huriel

Chasse au trésor

Les deux jours buffet / buvette / tombola .

Saint Silvain Bas Le Roc Le Bourg Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 67 60 20 elodie.leguerrier@laposte.net

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Saint-Silvain-Bas-le-Roc a été mis à jour le 2026-08-04 par Creuse Confluence Tourisme