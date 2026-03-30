Fête patronale

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Fête patronale organisée par le Comité des Loisirs.

Au programme fête foraine, vide-greniers, restauration sur place, retraite au flambeau, feu d’artifice, bal, défilé. .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 86 96

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret