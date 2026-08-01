Fête patronale Salzuit
samedi 15 août 2026 · Salzuit
Informations pratiques
Salzuit
Fête patronale
Étangs de Salzuit Salzuit Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête patronale à la Salle Polyvalente, au programme
9h30, Messe à Notre-Dame de Grâce, 11h30, Apéritif offert par le comité des fêtes, 13h00, repas (18€ adultes, 12€ enfants et 15€ à emporter) *.
Tombola et Grand feu d’artifice à l’étang.
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Étangs de Salzuit Salzuit 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 30 35 96
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English :
Patron Saint’s Festival at the Multipurpose Hall; the program includes:
9:30 a.m., Mass at Notre-Dame de Grèce; 11:30 a.m., Aperitif hosted by the festival committee, 1:00 p.m., lunch (18? for adults, 12? for children, and 15? for takeout) *.
Raffle and grand fireworks display at the pond.
L’événement Fête patronale Salzuit a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier