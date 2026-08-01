Informations pratiques

Salzuit

Fête patronale

Étangs de Salzuit Salzuit Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête patronale à la Salle Polyvalente, au programme

9h30, Messe à Notre-Dame de Grâce, 11h30, Apéritif offert par le comité des fêtes, 13h00, repas (18€ adultes, 12€ enfants et 15€ à emporter) *.

Tombola et Grand feu d’artifice à l’étang.

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Étangs de Salzuit Salzuit 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 30 35 96

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English :

Patron Saint’s Festival at the Multipurpose Hall; the program includes:

9:30 a.m., Mass at Notre-Dame de Grèce; 11:30 a.m., Aperitif hosted by the festival committee, 1:00 p.m., lunch (18? for adults, 12? for children, and 15? for takeout) *.

Raffle and grand fireworks display at the pond.

L’événement Fête patronale Salzuit a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier