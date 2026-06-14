Fête patronale soirée dansante Rue de la Treille Ancerviller
Fête patronale soirée dansante Rue de la Treille Ancerviller samedi 22 août 2026.
Ancerviller
Fête patronale soirée dansante
Rue de la Treille Abords de l’église Ancerviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
À l’occasion de la fête patronale, l’association Familles Rurales organise une soirée dansante sous chapiteau, aux abords de l’église. Entrée libre. Restauration (cochon à la broche) sur réservation auprès de Monsieur Colin au 06 49 76 44 07Tout public
0 .
Rue de la Treille Abords de l’église Ancerviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 49 76 44 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the patron saint’s day, the Familles Rurales association is hosting a dance under a big top near the church. Free admission. Food (spit-roasted pig) available by reservation with Mr. Colin at 06 49 76 44 07
L’événement Fête patronale soirée dansante Ancerviller a été mis à jour le 2026-06-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS