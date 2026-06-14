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Fête patronale soirée dansante Rue de la Treille Ancerviller

Fête patronale soirée dansante Rue de la Treille Ancerviller samedi 22 août 2026.

Lieu : Rue de la Treille

Adresse : Abords de l'église

Ville : 54450 Ancerviller

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Ancerviller

Fête patronale soirée dansante

Rue de la Treille Abords de l’église Ancerviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

À l’occasion de la fête patronale, l’association Familles Rurales organise une soirée dansante sous chapiteau, aux abords de l’église. Entrée libre. Restauration (cochon à la broche) sur réservation auprès de Monsieur Colin au 06 49 76 44 07Tout public
0  .

Rue de la Treille Abords de l’église Ancerviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 49 76 44 07 

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English :

To celebrate the patron saint’s day, the Familles Rurales association is hosting a dance under a big top near the church. Free admission. Food (spit-roasted pig) available by reservation with Mr. Colin at 06 49 76 44 07

L’événement Fête patronale soirée dansante Ancerviller a été mis à jour le 2026-06-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS