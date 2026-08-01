Fête Patronale | St Pal de Senouire Le bourg Saint-Pal-de-Senouire

Informations pratiques

Saint-Pal-de-Senouire

Fête Patronale | St Pal de Senouire

Le bourg Esplanade du Moulin Saint-Pal-de-Senouire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Fête patronale à St-Pal-de-Senouire avec au programme

Samedi randonnée pédestre, repas aligot/saucisse & bal gratuit

Dimanche rando VTT & marché artisanal, repas aligot/saucisse, concours de pétanque, aniamtions diverses, feu d’artifice, bal gratuit

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Le bourg Esplanade du Moulin Saint-Pal-de-Senouire 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 45 38 23

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English :

Parish Festival in St-Pal-de-Senouire, featuring:

Saturday: Hike, aligot and sausage meal, and free dance

Sunday: mountain bike ride & craft market, aligot and sausage meal, pétanque tournament, various activities, fireworks, and a free dance

L’événement Fête Patronale | St Pal de Senouire Saint-Pal-de-Senouire a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier