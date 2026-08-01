Fête Patronale | St Pal de Senouire Le bourg Saint-Pal-de-Senouire
samedi 29 août 2026 · Le bourg · Saint-Pal-de-Senouire
Informations pratiques
Saint-Pal-de-Senouire
Fête Patronale | St Pal de Senouire
Le bourg Esplanade du Moulin Saint-Pal-de-Senouire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Fête patronale à St-Pal-de-Senouire avec au programme
Samedi randonnée pédestre, repas aligot/saucisse & bal gratuit
Dimanche rando VTT & marché artisanal, repas aligot/saucisse, concours de pétanque, aniamtions diverses, feu d’artifice, bal gratuit
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Le bourg Esplanade du Moulin Saint-Pal-de-Senouire 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 45 38 23
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English :
Parish Festival in St-Pal-de-Senouire, featuring:
Saturday: Hike, aligot and sausage meal, and free dance
Sunday: mountain bike ride & craft market, aligot and sausage meal, pétanque tournament, various activities, fireworks, and a free dance
L’événement Fête Patronale | St Pal de Senouire Saint-Pal-de-Senouire a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier