Fête patronale Trois-Monts Montillières-sur-Orne
Fête patronale Trois-Monts Montillières-sur-Orne samedi 15 août 2026.
Montillières-sur-Orne
Fête patronale Trois-Monts
Place de la mairie Montillières-sur-Orne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide grenier annuel de Trois-Monts
– Vide-grenier
– Animations diverses
– Feu d’artifice
– Restauration et buvette sur place .
Place de la mairie Montillières-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 6 41 90 11 86
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English : Fête patronale Trois-Monts
Trois-Monts Annual Flea Market
L’événement Fête patronale Trois-Monts Montillières-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande