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Fête patronale Trois-Monts Montillières-sur-Orne

Fête patronale Trois-Monts Montillières-sur-Orne samedi 15 août 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 14210 Montillières-sur-Orne

Département : Calvados

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Montillières-sur-Orne

Fête patronale Trois-Monts

Place de la mairie Montillières-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Vide grenier annuel de Trois-Monts
– Vide-grenier
– Animations diverses
– Feu d’artifice
– Restauration et buvette sur place   .

Place de la mairie Montillières-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 6 41 90 11 86 

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English : Fête patronale Trois-Monts

Trois-Monts Annual Flea Market

L’événement Fête patronale Trois-Monts Montillières-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande

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