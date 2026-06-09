Montillières-sur-Orne

Fête patronale Trois-Monts

Place de la mairie Montillières-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide grenier annuel de Trois-Monts

– Vide-grenier

– Animations diverses

– Feu d’artifice

– Restauration et buvette sur place .

Place de la mairie Montillières-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 6 41 90 11 86

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English : Fête patronale Trois-Monts

Trois-Monts Annual Flea Market

L’événement Fête patronale Trois-Monts Montillières-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande