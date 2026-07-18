Informations pratiques

Verosvres

Fête patronale

Le Bourg Verosvres Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Le samedi Snack des conscrits de la 6 et concert Ô Z’Amis vroulons Bleu Nuit , bal de jeunes gratuit avec Sono Laser Night.

Dimanche concours de pétanque au bourg de Vérosvres, jambon à la broche, bal musette couvert gratuit avec As de Trèfle. .

Le Bourg Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 81 70 dargaudnathalie@wanadoo.fr

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Verosvres a été mis à jour le 2026-07-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III