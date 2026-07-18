Fête patronale Verosvres
samedi 8 août 2026 · Verosvres
Informations pratiques
Verosvres
Fête patronale
Le Bourg Verosvres Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Le samedi Snack des conscrits de la 6 et concert Ô Z’Amis vroulons Bleu Nuit , bal de jeunes gratuit avec Sono Laser Night.
Dimanche concours de pétanque au bourg de Vérosvres, jambon à la broche, bal musette couvert gratuit avec As de Trèfle. .
Le Bourg Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 81 70 dargaudnathalie@wanadoo.fr
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Verosvres a été mis à jour le 2026-07-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III