Durban-Corbières

FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES

Durban-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Pour la 4ème année consécutive aura lieu la fête paysanne des Corbières.

Au programme de la journée:

– 10h: Torréfaction du café par le collectif Mutvitz 11

– 11h Forum

– 12h30 Repas Paysan (assiette paysanne, dessert)

– 14h Forum

– 16h Spectacle tout public

– 17h Tombola du jour Le juste poids

Tout au long de la journée

– Un grand marché de producteurs et artisans locaux

– Des stands d’associations militantes

– Des jeux pour les petits et les grands, manège, tombola, concours, spectacle…

– Des déambulations avec le groupe D’Aici d’Ail

– Un forum, des débats…

.

Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 6 95 90 87 17 valleeduparadis@riseup.net

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English :

For the 4th year running, the Fête Paysanne des Corbières will be taking place.

On the program for the day:

– 10am: Coffee roasting by the Mutvitz 11 collective

– 11am: Forum

– 12:30 pm: Country-style meal (country-style plate, dessert)

– 2pm: Forum

– 4pm: Public show

– 5pm: Raffle of the day Le juste poids ( The right weight )

Throughout the day:

– A large market of local producers and craftsmen

– Stalls from militant associations

– Games for young and old, merry-go-round, tombola, competitions, shows…

– Strolls with the group D?Aici d?Ail

– A forum, debates…

L’événement FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES Durban-Corbières a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT