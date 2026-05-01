FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES Durban-Corbières
FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES Durban-Corbières dimanche 17 mai 2026.
Durban-Corbières
FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES
Durban-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Pour la 4ème année consécutive aura lieu la fête paysanne des Corbières.
Au programme de la journée:
– 10h: Torréfaction du café par le collectif Mutvitz 11
– 11h Forum
– 12h30 Repas Paysan (assiette paysanne, dessert)
– 14h Forum
– 16h Spectacle tout public
– 17h Tombola du jour Le juste poids
Tout au long de la journée
– Un grand marché de producteurs et artisans locaux
– Des stands d’associations militantes
– Des jeux pour les petits et les grands, manège, tombola, concours, spectacle…
– Des déambulations avec le groupe D’Aici d’Ail
– Un forum, des débats…
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Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 6 95 90 87 17 valleeduparadis@riseup.net
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English :
For the 4th year running, the Fête Paysanne des Corbières will be taking place.
On the program for the day:
– 10am: Coffee roasting by the Mutvitz 11 collective
– 11am: Forum
– 12:30 pm: Country-style meal (country-style plate, dessert)
– 2pm: Forum
– 4pm: Public show
– 5pm: Raffle of the day Le juste poids ( The right weight )
Throughout the day:
– A large market of local producers and craftsmen
– Stalls from militant associations
– Games for young and old, merry-go-round, tombola, competitions, shows…
– Strolls with the group D?Aici d?Ail
– A forum, debates…
L’événement FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES Durban-Corbières a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT