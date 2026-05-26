Fête populaire et concert rock Salle polyvalente Giriviller

Giriviller

Fête populaire et concert rock

Salle polyvalente Rue de la Boudière Giriviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez passer un moment convivial et festif à Giriviller! Au programme: bal extérieur à 17h avec un repas brasero suivi d’un concert avec trois groupes 100% rock à 20h30. Entrée libre.

Informations auprès de la mairie de Giriviller au 03 83 72 32 92Tout public

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Salle polyvalente Rue de la Boudière Giriviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 32 92 giriviller-mairie2@outlook.fr

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English :

Come and spend a convivial and festive time in Giriviller! On the program: outdoor dance at 5pm with a brazier meal, followed by a concert with three 100% rock bands at 8:30pm. Free admission.

Information from Giriviller town hall on 03 83 72 32 92

L’événement Fête populaire et concert rock Giriviller a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS