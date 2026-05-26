Fête populaire et concert rock Salle polyvalente Giriviller
Fête populaire et concert rock Salle polyvalente Giriviller samedi 18 juillet 2026.
Giriviller
Fête populaire et concert rock
Salle polyvalente Rue de la Boudière Giriviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez passer un moment convivial et festif à Giriviller! Au programme: bal extérieur à 17h avec un repas brasero suivi d’un concert avec trois groupes 100% rock à 20h30. Entrée libre.
Informations auprès de la mairie de Giriviller au 03 83 72 32 92Tout public
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Salle polyvalente Rue de la Boudière Giriviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 32 92 giriviller-mairie2@outlook.fr
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English :
Come and spend a convivial and festive time in Giriviller! On the program: outdoor dance at 5pm with a brazier meal, followed by a concert with three 100% rock bands at 8:30pm. Free admission.
Information from Giriviller town hall on 03 83 72 32 92
L’événement Fête populaire et concert rock Giriviller a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS