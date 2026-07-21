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AGENDA · Roncey

Fête Saint-Côme et Damien Roncey

dimanche 20 septembre 2026 · Roncey

Fête Saint-Côme et Damien Roncey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
50210 Roncey
Département
Manche
Tarif

Roncey

Fête Saint-Côme et Damien

Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Fête Saint-Côme et Damien défilé de chars fleuris, majorettes, animation musicale, fête foraine… à Roncey.   .

Roncey 50210 Manche Normandie +33 6 81 42 17 11 

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English : Fête Saint-Côme et Damien

L’événement Fête Saint-Côme et Damien Roncey a été mis à jour le 2026-07-21 par Coutances Tourisme

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