AGENDA · Roncey
Fête Saint-Côme et Damien Roncey
dimanche 20 septembre 2026 · Roncey
Informations pratiques
Roncey
Fête Saint-Côme et Damien
Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Fête Saint-Côme et Damien défilé de chars fleuris, majorettes, animation musicale, fête foraine… à Roncey. .
Roncey 50210 Manche Normandie +33 6 81 42 17 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Saint-Côme et Damien
L’événement Fête Saint-Côme et Damien Roncey a été mis à jour le 2026-07-21 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Roncey (Manche)
- Randonnée pédestre Roncey 12 août 2026
- Fête Saint-Côme et Damien Roncey 19 septembre 2026